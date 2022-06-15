Дани Алвес объявил об уходе из «Барселоны». Клуб не захотел продлевать 39-летнего игрока

39-летний защитник «Барселоны» Дани Алвес покинет команду на правах свободного агента. Об этом футболист сообщил в своих соцсетях.



Бразилец отметил, что руководство клуба не захотело продевать с ним контракт, который истекал 30 июня 2022 года.



Ранее сообщалось, что защитник хочет продлить соглашение с клубом до конца будущего сезона.



39-летний Алвес, выступавший за команду с 2008 по 2016 год, вернулся в неё в ноябре 2021-го (заявили его в зимнее трансферное окно), подписав соглашение до конца сезона. Бразильский футболист намерен продолжить карьеру, потому что планирует поехать в составе национальной сборной на чемпионат мира в Катаре.



В сезоне-2021/2022 Алвес в 16 матчах во всех турнирах забил один гол и отдал три результативные передачи. Защитник является рекордсменом мира по количеству завоёванных трофеев (более 40).

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