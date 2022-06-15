Генич поспорил с тренером «Крыльев» о голах Сарвели. Ранее у него было пари с Дзюбой

Спортивный комментатор Константин Генич в эфире «Матч Премьер» поспорил с главным тренером «Крыльев Советов» Игорем Осинькиным о голах нападающего самарцев Владислава Сарвели.



Тренер отметил, что хотел бы, чтобы форвард забил девять мячей в следующем розыгрыше Российской Премьер-лиги. Генич засомневался в голевых способностях Сарвели и предложил Осинькину спор. Тренер «Крыльев Советов» согласился и сказал, что верит, что Сарвели забьёт даже больше.



Ранее Генич поспорил с экс-нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой на дне рождения Леонида Слуцкого касательно результативности Ивана Сергеева. Артём тот спор проиграл, после чего якобы добавил Генича в чёрный список. Дзюба позднее заявил, что никакого спора не было, и назвал комментатора «жёлтой прессой».