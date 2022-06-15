Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич поспорил с тренером «Крыльев» о голах Сарвели. Ранее у него было пари с Дзюбой

Генич поспорил с тренером «Крыльев» о голах Сарвели. Ранее у него было пари с Дзюбой
Комментарии

Спортивный комментатор Константин Генич в эфире «Матч Премьер» поспорил с главным тренером «Крыльев Советов» Игорем Осинькиным о голах нападающего самарцев Владислава Сарвели.

Тренер отметил, что хотел бы, чтобы форвард забил девять мячей в следующем розыгрыше Российской Премьер-лиги. Генич засомневался в голевых способностях Сарвели и предложил Осинькину спор. Тренер «Крыльев Советов» согласился и сказал, что верит, что Сарвели забьёт даже больше.

Ранее Генич поспорил с экс-нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой на дне рождения Леонида Слуцкого касательно результативности Ивана Сергеева. Артём тот спор проиграл, после чего якобы добавил Генича в чёрный список. Дзюба позднее заявил, что никакого спора не было, и назвал комментатора «жёлтой прессой».

Новость по теме
«Дзюба фуфло! Позорник». Генич жёстко ответил форварду «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022