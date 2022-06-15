Экс-игрок «Зенита» Горшков предположил, зачем клуб подписал Бакаева

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков предположил, зачем клуб подписал экс-игрока «Спартака» Зелимхана Бакаева.

«Бакаев заслуживает уважения, футбольные качества у него есть. Но мне кажется, что руководство держит у себя в голове, что кто-то из иностранцев может покинуть команду — именно поэтому был подписан Зелимхан. Думаю, что пока он будет игроком замены, а дальше всё в его руках. Возможно, «Зенит» видит в нём перспективу. Поэтому этот трансфер – продуманный шаг руководства клуба.



Будет ли к нему такое же отношение, как к Дзюбе? Сложно предположить, потому что такие переходы из «Спартака» в «Зенит» воспринимаются болельщиками достаточно остро. Если Бакаев будет приносить «Зениту» пользу, то по итогу болельщики его примут — а для этого надо сильно постараться, доказывать своей игрой и самоотдачей», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.