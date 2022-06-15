Карим Бензема ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала»
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Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о своём будущем в «Королевском клубе».
«Хочу ли я перейти в клуб из другой лиги? Нет, потому что «Реал», по моему мнению, — лучший клуб мира. И нет чемпионата лучше, чем Ла Лига», — цитирует Бензема Onze Mondial.
Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. Контракт 34-летнего француза с «Королевским клубом» рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.
В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 Карим Бензема сыграл в 46 матчах во всех турнирах, в которых забил 44 гола и отдал 15 результативных передач. С 2007 года форвард вызывается в сборную Франции, за которую провёл 97 матчей и забил 37 голов.
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