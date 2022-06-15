«Это не из футбольной оперы». Медведев – о возможном бойкоте «Спартаком» Суперкубка

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном бойкоте «Спартаком» финального матча за Суперкубок России.



«Будет очень интересный матч. РФС с Кубком России высоко поставил планку, есть чему поучиться. Но и у нас есть опыт проведения хороших соревнований. Раскрывать секреты не буду, но уже сейчас могу пригласить вас на девятое число.



Давит ли на нас ситуация с возможным бойкотом «Спартака»? Это вопрос к «Спартаку». Я считаю, что это не из футбольной оперы, если говорить музыкальным языком, которым они так любят пользоваться в последнее время», — цитирует Медведева «Матч ТВ».



Ранее бюро исполкома РФС приняло решение о проведении первого матча сезона-2022/2023. Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена». Позже представители московского клуба стали намекать на возможный бойкот матча.