«Это не из футбольной оперы». Медведев – о возможном бойкоте «Спартаком» Суперкубка

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном бойкоте «Спартаком» финального матча за Суперкубок России.
«Будет очень интересный матч. РФС с Кубком России высоко поставил планку, есть чему поучиться. Но и у нас есть опыт проведения хороших соревнований. Раскрывать секреты не буду, но уже сейчас могу пригласить вас на девятое число.
Давит ли на нас ситуация с возможным бойкотом «Спартака»? Это вопрос к «Спартаку». Я считаю, что это не из футбольной оперы, если говорить музыкальным языком, которым они так любят пользоваться в последнее время», — цитирует Медведева «Матч ТВ».
Ранее бюро исполкома РФС приняло решение о проведении первого матча сезона-2022/2023. Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена». Позже представители московского клуба стали намекать на возможный бойкот матча.
- 15 июня 2022
-
23:55
-
23:39
-
23:15
-
23:11
-
23:09
-
22:53
-
22:50
-
22:49
-
22:42
-
22:36
-
22:17
-
21:49
-
21:47
-
21:44
-
21:38
-
21:33
-
21:14
-
21:00
-
20:44
-
20:42
-
20:25
-
20:24
-
20:19
-
20:15
-
20:10
-
20:09
-
19:59
-
19:58
-
19:49
-
19:47
-
19:47
-
19:35
-
19:30
-
19:28
-
19:25