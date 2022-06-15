Ребров рассказал, какое участие принимает в подготовке «Спартака» к сезону

Технический директор «Спартака» Артём Ребров рассказал о подготовке команды к сезону.
«Во время чемпионата ты всё время находишься с командой, живёшь по тому же расписанию. Когда сезон заканчивается, начинается самая жара. Кто-то из игроков остаётся в клубе, кто-то уходит. Есть много молодых ребят из «Спартака-2» и молодёжки, по которым нужно принимать решение: останутся ли они в первой команде или нужно заниматься их дальнейшим трудоустройством. Планирование сборов, которые начнутся уже на следующей неделе, подготовка к приезду нового тренерского штаба. И это только часть того, чем нужно заниматься прямо сейчас.
Мне сложно даже описать, какой объём работы выполняет за весь этот период Каттани, который, в отличие от меня, даже пару дней не отдыхал. Уже на следующий день после финала Кубка он был в офисе. Да, очень непросто сразу перестроиться. Но попасть в такой водоворот событий — реально интересно и полезно!» — написал Ребров в своём телеграм-канале.
- 15 июня 2022
-
23:55
-
23:39
-
23:15
-
23:11
-
23:09
-
22:53
-
22:50
-
22:49
-
22:42
-
22:36
-
22:17
-
21:49
-
21:47
-
21:44
-
21:38
-
21:33
-
21:14
-
21:00
-
20:44
-
20:42
-
20:25
-
20:24
-
20:19
-
20:15
-
20:10
-
20:09
-
19:59
-
19:58
-
19:49
-
19:47
-
19:47
-
19:35
-
19:30
-
19:28
-
19:25