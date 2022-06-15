Канищев: за что к Бакаеву относиться так же, как к Дзюбе? Зелимхан — скромный товарищ

Бывший футболист «Спартака» Анатолий Канищев высказался о переходе экс-полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева в санкт-петербургский «Зенит».



«За что к Бакаеву будут относиться так же, как к Дзюбе? Дзюба всегда был человеком с определённым вызовом и его только ленивый не хотел посмотреть. Бакаев же достаточно скромный товарищ, не бросающийся особо в глаза, какими-то выражениями, которые бы раздражали. Поэтому, я думаю, что каких-то проблем у него не будет.



Другое дело, как использовать данного футболиста. Они с Малкомом довольно похожи с точки зрения позиции на поле. Пусть тренер решает, ломает голову, как использовать. В таком случае Бакаев докажет, что эта сделка действительно имеет какой-то смысл. Хотя, так как играет Малком, на его место нужен был футболист с похожими функциями, потому что он может полгода болеть, пару матчей сыграть и опять с ним что-то случится», — сказал Канищев беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.