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Педри, Фати, Камавинга, Забарный — в списке номинантов на награду Golden boy — 2022

Педри, Фати, Камавинга, Забарный — в списке номинантов на награду Golden boy — 2022
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Стал известен список номинантов на премию Golden Boy-2022. Итальянское издание Tuttosport опубликовало список 100 футболистов, претендующих на получение награды лучшему молодому игроку в Европе не старше 21 года.

В числе номинантов находятся: полузащитники дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем и Кари Адейеми, хавбек мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга, игроки «Барселоны» — Педри, Фати и Гави, новичок мюнхенской «Баварии» Райан Гравенберх, защитник киевского «Динамо» Илья Забарный и другие.

Отметим, что россиян в данном списке нет. В 2003 году первым обладателем награды стал на тот момент полузащитник амстердамского «Аякса» Рафаэль ван дер Варт. Действующим обладателем награды от издания Tuttosport является 19-летний хавбек «Барселоны» Педри.

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