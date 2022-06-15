Педри, Фати, Камавинга, Забарный — в списке номинантов на награду Golden boy — 2022

Стал известен список номинантов на премию Golden Boy-2022. Итальянское издание Tuttosport опубликовало список 100 футболистов, претендующих на получение награды лучшему молодому игроку в Европе не старше 21 года.
В числе номинантов находятся: полузащитники дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем и Кари Адейеми, хавбек мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга, игроки «Барселоны» — Педри, Фати и Гави, новичок мюнхенской «Баварии» Райан Гравенберх, защитник киевского «Динамо» Илья Забарный и другие.
Отметим, что россиян в данном списке нет. В 2003 году первым обладателем награды стал на тот момент полузащитник амстердамского «Аякса» Рафаэль ван дер Варт. Действующим обладателем награды от издания Tuttosport является 19-летний хавбек «Барселоны» Педри.
- 15 июня 2022
-
23:57
-
23:55
-
23:39
-
23:15
-
23:11
-
23:09
-
22:53
-
22:50
-
22:49
-
22:42
-
22:36
-
22:17
-
21:49
-
21:47
-
21:44
-
21:38
-
21:33
-
21:14
-
21:00
-
20:44
-
20:42
-
20:25
-
20:24
-
20:19
-
20:15
-
20:10
-
20:09
-
19:59
-
19:58
-
19:49
-
19:47
-
19:47
-
19:35
-
19:30
-
19:28