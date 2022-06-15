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Экс-игрок «Локомотива» помог сборной Узбекистана выйти в финал молодёжного Кубка Азии

Экс-игрок «Локомотива» помог сборной Узбекистана выйти в финал молодёжного Кубка Азии
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20-летний бывший полузащитник московского «Локомотива», а ныне игрок казахстанского «Кайрата», Жасурбек Жалолиддинов помог молодёжной сборной Узбекистана до 23 лет выйти в финал Кубка Азии.

Сегодня, 15 июня, состоялся полуфинальный матч турнира между национальными командами Узбекистана и Японии. Футболисты Узбекистана одержали победу – 2:0. Жалолиддинов на 60-й минуте открыл счёт во встрече, забив мяч ударом из-за пределов штрафной площади. В финале Кубка Азии для сборных до 23 лет Узбекистан встретится с Саудовской Аравией, которая победила Австралию (2:0). Финальный матч пройдёт 19 июня пройдёт в Ташкенте (Узбекистан).

Напомним, с августа 2020 по март 2021 года Жалолиддинов числился игроком московского «Локомотива», но с января по март был в аренде в «Тамбове». Примечательно, что за железнодорожников узбекский футболист не сыграл ни одного матча.

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