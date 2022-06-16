«Там часто идут дожди». Экс-агент Левандовского объяснил, почему поляк не хочет в АПЛ

Цезари Кухарски, бывший агент нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского, рассказал, почему поляк не хочет играть в Англии.



«Почему не Англия? Мы обсуждали это. Я всегда слышал, как Роберт по-детски объяснял, что в Англии часто идут дожди.



Но я думаю, что настоящая причина заключалась в том, что он думал, что не сможет быть таким же эффективным, как в Германии. Этого Роберт действительно боялся», — цитирует Кухарского Sport1.



СМИ неоднократно связывали польского форварда с английскими клубами, например, с «Манчестер Юнайтед» и «Челси».



Напомним, 30 мая Роберт Левандовски заявил, что его эра в «Баварии» подошла к концу и он хочет покинуть немецкий клуб. В минувшем сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах. Он забил 50 мячей и сделал семь результативных передач. Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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