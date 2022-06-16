Тренер ЖФК «Локомотив» Фомина: я бы хотела поработать ассистентом в мужской премьер-лиге

Главный тренер ЖФК «Локомотив» Елена Фомина рассказала о своих перспективах в мужском футболе.

«Естественно, я бы хотела поработать ассистентом в мужской премьер-лиге. Завышать планку и говорить о том, что я готова быть главным тренером, — нет. Хотелось бы поучиться, потому что работа тренера — это постоянная учеба, постоянное развитие. После получения лицензии Pro процесс учебы не поменялся — постоянно открываю для себя что-то новое. Мы, тренеры, подсматриваем что-то друг у друга.

Естественно, мне хочется охватить как можно больше — этот опыт пойдет мне только на пользу. Есть вопрос того, как футболисты будут воспринимать женщину-тренера. Но радует то, что в первую очередь оценивается профессионализм. Профессионал может тренировать кого угодно», — цитирует Фомину пресс-служба РФС.