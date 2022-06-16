Леандро Паредес назвал фаворитов ЧМ-2022
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Полузащитник национальной команды Аргентины Леандро Паредес ответил на вопрос, кто является фаворитом чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре.
«Есть очень хорошие команды. Франция, конечно, является фаворитом. Бразилия всегда Бразилия. У Англии есть хорошие игроки. Я не знаю, является ли сборная Аргентины фаворитом, но мы будем соревноваться, драться с кем угодно», — приводит слова Паредеса Onefootball.
Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. 14 июня, определились все 32 участника предстоящего турнира.
Действующим победителем турнира является национальная команда Франции, которая в решающем матче турнира 2018 года обыграла сборную Хорватии.
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