Флорентино Перес: конечно, Суперлига ещё жива

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о проекте Суперлиги.

«Конечно, Суперлига ещё жива. Прямо сейчас есть вопрос в Люксембургском суде, скоро будет слушание, по итогам которого вынесут решение по вопросам, которые мы подняли. Мы считаем, что имеем право в рамках европейского сообщества организовать соревнования между нами. Мы понимаем, что УЕФА являются сейчас монополистами», — приводит слова Переса Marca.

Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.