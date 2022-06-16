Бензема: когда завершу карьеру, я буду близок к тому, чтобы стать тренером

Нападающий «Реала» и национальной команды Франции Карим Бензема ответил на вопрос о том, может ли он стать тренером после того, как завершит спортивную карьеру.
«Стану ли я тренером? Не знаю, может быть. В любом случае, я очень люблю футбол, так что в тот день, когда я завершу карьеру, я буду близок к тому, чтобы стать тренером, посмотрим», — приводит слова Бензема Foot Mercato со ссылкой на Onze Mondia.
Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. Его контракт с «Королевским клубом» рассчитан до 2023 года. В минувшем сезоне Карим Бензема принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 44 гола и отдал 15 результативных передач.
В составе сборной Франции Бензема выступает с 2007 года. За это время он провёл 97 матчей, в которых забил 37 голов.
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