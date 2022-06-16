Килиан Мбаппе запустит собственную продюсерскую компанию
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе запустит свою продюсерскую компанию, сообщает Lequipe.
По данным источника, Мбаппе подписал соглашение о партнерстве с голливудским агентством WME Sports для запуска собственной продюсерской компании Zebra Valley. Компания будет базироваться в Лос-Анджелесе и стремиться создавать контент, посвященный спорту, музыке, культуре, технологиям и видеоиграм. Отмечается, контент будет направлен на то, чтобы помочь молодым людям найти свой путь.
Ранее Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года. По неофициальным данным, зарплата француза в клубе по новому контракту составит € 93 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в мире.
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