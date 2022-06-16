Перес: Мбаппе целый год говорил, что «Реал» – его мечта, но за 15 дней всё изменилось

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.

«Он не предавал меня. Он передал свою мечту играть в «Реале». И это правда. В августе прошлого года «ПСЖ » не хотел его продавать. Мы ждали год, и он продолжал твердить одно и то же, что его мечта – играть за «Реал».

За пятнадцать дней ситуация резко изменилась. Полагаю, что это случилось из-за политического давления и, наверное, экономического. Я думаю, он выбрал самый простой способ выхода из сложившейся ситуации», — приводит слова Переса Football Espana.

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Ранее Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года. По неофициальным данным, зарплата Килиана в клубе по новому соглашению составит € 93 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в мире.