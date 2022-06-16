Паредес: Месси знает, что это может быть его последний чемпионат мира

Нападающий сборной Аргентины Леандро Паредес высказался о форварде Лионеле Месси перед чемпионатом мира по футболу 2022 года в Катаре.
«Для нас очень важно, чтобы Месси было хорошо, чтобы он был счастлив и мог наслаждаться тем, что мы переживаем. Он знает, что это может быть его последний чемпионат мира, поэтому он нравится ему ещё больше. Приятно побеждать, быть такими, какие мы есть», — приводит слова Паредеса la10.com.
Национальная команда Аргентины в одной группе сыграет с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.
Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. 14 июня, определились все 32 участника предстоящего турнира.
Действующим победителем чемпионата мира является национальная команда Франции, которая в решающем матче турнира 2018 года обыграла сборную Хорватии.
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