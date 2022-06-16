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Президент «Реала» Перес прокомментировал возможный переход Левандовского в «Барселону»

Президент «Реала» Перес прокомментировал возможный переход Левандовского в «Барселону»
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Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал возможный переход нападающего «Баварии» Роберта Левандовского в «Барселону».

«Я не спортивный директор «Барселоны», но он может подписать его, это точно, хотя у Роберта есть контракт с «Баварией». Конечно, Левандовски очень хорош. Это хорошо, если Левандовски сможет перейти в «Барселону». Чем больше «Барселона» и «Реал» процветают, тем лучше для турнира и для всех», — приводит слова Переса Sport.es.

30 мая Левандовски сообщил, что его эра в «Баварии» подошла к концу и он хочет покинуть мюнхенский клуб. В прошлом сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах, в которых записал на своё счёт 50 голов и семь результативных передач. Контрактное соглашение польского нападающего с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года.

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