«Гремио» начал переговоры с представителями Марио Фернандеса о возможном переходе

Бразильский «Гремио» определил 31-летнего крайнего защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса в качестве одной из главных целей на усиление обороны. Об этом сообщает журналист Марко Соуза на портале Esportes GZH.

Как отмечает источник, «Гремио» уже начал контактировать с представителями Фернандеса, чтобы понять желание самого игрока.

Напомним, у Фернандеса есть действующий контракт с московским ЦСКА до 30 июня 2024 года, который был приостановлен клубом по просьбе игрока на неопределённый срок в связи с предстоящим пополнением в семье. Футболист вернулся в Бразилию сразу после проведения последнего матча чемпионата России сезона-2021/2022 с «Ростовом» (4:0), в котором он отметился голом и результативной передачей.

Футболисты, которых продавали слишком дёшево.

Всего за ЦСКА Фернандес провёл 329 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 47 результативных передач, получив 32 предупреждения и одну красную карточку.