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Дани Алвес опубликовал прощальное послание после объявления об уходе из «Барселоны»

Дани Алвес опубликовал прощальное послание после объявления об уходе из «Барселоны»
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39-летний бразильский крайний защитник «Барселоны» Дани Алвес выступил с обращением к поклонникам в социальных сетях после того, как накануне объявил об уходе из клуба.

«Дорогие болельщики, вот и пришло время нашего прощания. Более восьми лет моей жизни были посвящены этому клубу, его цветам и этому дому… Но, как и во всём в жизни, годы идут, пути расходятся и истории пишутся какое-то время в разных местах. Меня пытались выгнать, но не смогли (смеётся). Поэтому вы не можете и представить, какой стойкостью я обладаю.

Прошло уже немало времени, пока футбол и жизнь, которые, как всегда, очень благодарны тем, кто их уважает, решили дать мне возможность вернуться сюда, чтобы попрощаться. Но я не могу прощаться, не поблагодарив сначала всех тех, кто находился в центре внимания, всех тех, кто делал нас совершенными, благодарю всех вас!

Я также хотел бы поблагодарить весь персонал за предоставленную мне возможность вернуться в этот клуб и снова носить эту замечательную футболку, вы не представляете, как я был счастлив…

Надеюсь, те, кто останется здесь, напишут новую историю этого прекрасного клуба, я желаю этого от всего сердца. В этом клубе мною была написана большая золотая книга – выиграно 23 трофея. Всё это закрывает очень красивый цикл, но открывает другой, ещё более сложный.

Пусть мир всегда помнит – лев, даже в 39 лет, всегда остаётся хорошим и сумасшедшим львом! Навсегда – вперёд «Барса!» — гласит публикация Дани Алвеса в социальных сетях.

Люк де Йонг забивает с передачи Дани Алвеса.

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