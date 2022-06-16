100-й ассист Кучерова в Кубке Стэнли, Аргентину назвали фаворитом ЧМ-2022. Главное к утру

Итоги первой встречи финала Кубка Стэнли – 2022, авторитетное британское издание назвало Аргентину фаворитом предстоящего ЧМ-2022, а Марио Фернандесом заинтересовался клуб из Бразилии. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».