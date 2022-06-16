100-й ассист Кучерова в Кубке Стэнли, Аргентину назвали фаворитом ЧМ-2022. Главное к утру
Поделиться
Итоги первой встречи финала Кубка Стэнли – 2022, авторитетное британское издание назвало Аргентину фаворитом предстоящего ЧМ-2022, а Марио Фернандесом заинтересовался клуб из Бразилии. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Тампу» в первом матче финала КС.
- Никита Кучеров сделал 100-ю передачу в плей-офф НХЛ.
- Аргентина – фаворит ЧМ-2022 по версии The Guardian. Бразилия – 2-я, Испания – 3-я.
- Педри, Фати, Камавинга, Забарный — в списке номинантов на награду Golden boy — 2022.
- Дани Алвес объявил об уходе из «Барселоны». Клуб не захотел продлевать 39-летнего игрока.
- Карим Бензема ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала».
- «Гремио» начал переговоры с представителями Марио Фернандеса о возможном переходе.
- Зелимхан Бакаев подписал контракт с «Зенитом».
- Владимир Федотов стал главным тренером ЦСКА.
- Опубликован состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2022/2023.
Комментарии
- 16 июня 2022
-
09:04
-
08:54
-
08:30
-
08:29
-
07:53
-
07:34
-
04:35
-
03:51
-
03:40
-
03:02
-
02:36
-
02:12
-
01:54
-
01:34
-
01:18
-
00:56
-
00:52
-
00:45
-
00:31
-
00:29
-
00:11
- 15 июня 2022
-
23:57
-
23:55
-
23:39
-
23:15
-
23:11
-
23:09
-
22:53
-
22:50
-
22:49
-
22:42
-
22:36
-
22:17
-
21:49
-
21:47
Партнерский контент