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100-й ассист Кучерова в Кубке Стэнли, Аргентину назвали фаворитом ЧМ-2022. Главное к утру

100-й ассист Кучерова в Кубке Стэнли, Аргентину назвали фаворитом ЧМ-2022. Главное к утру
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Итоги первой встречи финала Кубка Стэнли – 2022, авторитетное британское издание назвало Аргентину фаворитом предстоящего ЧМ-2022, а Марио Фернандесом заинтересовался клуб из Бразилии. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Тампу» в первом матче финала КС.
  2. Никита Кучеров сделал 100-ю передачу в плей-офф НХЛ.
  3. Аргентина – фаворит ЧМ-2022 по версии The Guardian. Бразилия – 2-я, Испания – 3-я.
  4. Педри, Фати, Камавинга, Забарныйв списке номинантов на награду Golden boy — 2022.
  5. Дани Алвес объявил об уходе из «Барселоны». Клуб не захотел продлевать 39-летнего игрока.
  6. Карим Бензема ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала».
  7. «Гремио» начал переговоры с представителями Марио Фернандеса о возможном переходе.
  8. Зелимхан Бакаев подписал контракт с «Зенитом».
  9. Владимир Федотов стал главным тренером ЦСКА.
  10. Опубликован состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2022/2023.
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