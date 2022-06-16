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Новичок АПЛ начал переговоры с «МЮ» о переходе Дина Хендерсона

Новичок АПЛ начал переговоры с «МЮ» о переходе Дина Хендерсона
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Двукратный победитель Лиги чемпионов и новичок английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» нацелен на приобретение голкипера «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, «Ноттингем» уже начал официальные переговоры с манкунианцами об аренде Хендерсона с опцией выкупа за £ 20 млн (около € 23 млн).

Англичанин является воспитанником клуба из Манчестера. В августе 2015 года Хендерсон подписал свой первый профессиональный контракт. После возвращения из аренды в «Шеффилде» Дин вернулся в «Юнайтед», где стал дублёром основного голкипера Давида де Хеа. Дебютировал в составе «красных дьяволов» 22 сентября 2020 года в матче Кубка футбольной лиги с клубом «Лутон Таун».

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