Гомес: Моуринью посмотрел на меня и сказал: «Да уж, с тобой я в жопе!»

Бывший игрок молодёжной команды «Манчестер Юнайтед», ныне игрок французского «Лилля» Анхель Гомес вспомнил о том, как Жозе Моуринью его чуть не довёл до слёз.
«Однажды Моуринью взял меня на кубковую игру с первой командой после того, как я сыграл матч в U21. Мы сидели за обеденным столом, и он обходил всех, разговаривая со всеми игроками. Потом он посмотрел на меня и сказал: «Да уж, с тобой я в жопе!»
Я подумал, что он шутит. Я спросил, почему, и он вспомнил о моём выступлении накануне. Наверное, он подумал, что я сыграл ужасно. Я не думал, что сыграл так плохо, но он босс, так что если он считает, что я сыграл неважно, значит так и есть.
Я был совсем юн, поэтому в моей голове пронеслась мысль: «Чёрт, он меня ненавидит». Я вернулся в свою комнату и позвонил отцу. Я чуть не расплакался», — цитирует Гомеса Mirror.
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