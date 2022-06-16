Гомес: Моуринью посмотрел на меня и сказал: «Да уж, с тобой я в жопе!»

Бывший игрок молодёжной команды «Манчестер Юнайтед», ныне игрок французского «Лилля» Анхель Гомес вспомнил о том, как Жозе Моуринью его чуть не довёл до слёз.

«Однажды Моуринью взял меня на кубковую игру с первой командой после того, как я сыграл матч в U21. Мы сидели за обеденным столом, и он обходил всех, разговаривая со всеми игроками. Потом он посмотрел на меня и сказал: «Да уж, с тобой я в жопе!»



Я подумал, что он шутит. Я спросил, почему, и он вспомнил о моём выступлении накануне. Наверное, он подумал, что я сыграл ужасно. Я не думал, что сыграл так плохо, но он босс, так что если он считает, что я сыграл неважно, значит так и есть.



Я был совсем юн, поэтому в моей голове пронеслась мысль: «Чёрт, он меня ненавидит». Я вернулся в свою комнату и позвонил отцу. Я чуть не расплакался», — цитирует Гомеса Mirror.