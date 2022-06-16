Щетинин рассказал, что помешало ему закрепиться в «Зените»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал, что помешало ему закрепиться в составе «Зенита».
«Я поехал на сборы с основной командой и даже отдал голевую передачу в первом матче с «Ригой» — Ерохин сломался, и выпустили меня. Но через день на тренировке по отработке ударов дёрнул переднюю мышцу и выбыл на месяц. При этом МРТ ничего серьёзного не показывало — и в какой-то момент руководство подумало, что я кошу от тренировок, и спустило меня в молодёжный состав.
Через отца доходили разговоры: поехал с первой командой, а тренируется не в полную силу. Было обидно — проблемы с ногами действительно были. Только когда приехал в «Ростов», там поняли, в чём дело, и вылечили. Спасибо испанскому медштабу. В итоге пока травма, пока набирал форму — потерял где-то полгода. Не будь всего этого, думаю, шанс зацепиться за основу «Зенита» у меня бы был», — приводит слова Щетинина Sport24.
Напомним, Щетинин сначала перешёл из «Зенита» в «Ростов» на правах аренды, а потом южный клуб выкупил Кирилла у сине-бело-голубых.
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