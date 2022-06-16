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Александр Кержаков прокомментировал информацию о возможном назначении в «Волгарь»

Александр Кержаков прокомментировал информацию о возможном назначении в «Волгарь»
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Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков прокомментировал информацию о возможном назначении в «Волгарь».

«Интерес ко мне со стороны «Волгаря»? Я об этом ничего не слышал», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее главным тренером футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» был назначен наставник молодёжной сборной России Михаил Галактионов. Контракт специалиста с клубом рассчитан на два года, информирует официальный сайт нижегородцев.

Напомним, 1 июня у Александра Кержакова истёк контракт с «Нижним Новгородом». «Чемпионат» сообщал, что Кержаков может заключить новый контракт с руководством «Нижнего Новгорода», но будущее тренера зависит от решения губернатора Нижегородской области. Позже клуб объявил об уходе Александра Кержакова.

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