Щетинин — о переходе из «Зенита» в «Ростов»: шанс поработать с Карпиным перевешивал всё

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал о своём решении перейти в южный клуб из «Зенита».

«Прошлым летом был шанс полететь на сборы с «Зенитом-2», но параллельно возникли два варианта — «Ростов» и «Сочи».

Выбрал бы другой клуб, мог бы быть с медалью РПЛ? Для меня было намного важнее, к какому тренеру я попаду — возможность поработать с Карпиным перевешивала всё. Не факт, что другой тренер так же доверял бы мне. Хотя на момент перехода мне, естественно, никто не гарантировал места в основе. Георгич говорил: «Выиграешь конкуренцию — будешь играть».

У нас был разговор с Аршавиным ещё до возможного сбора в «Зените-2». Я честно сказал: «Если не нужен основе — дайте возможность поиграть в другом клубе РПЛ». Поначалу он меня отговаривал: «Подожди, у тебя ещё будет шанс». Но я настаивал: «Мои ровесники играют в Премьер-Лиге, я считаю, что тоже готов». И Аршавин сдался — не встал у меня на пути, за что ему большое спасибо. Мог ведь легко оставить в «Зените-2». И я пылил бы сейчас в ФНЛ-2», — приводит слова Щетинина Sport24.

Напомним, Щетинин сначала перешёл из «Зенита» в «Ростов» на правах аренды, а потом южный клуб выкупил Кирилла у сине-бело-голубых.