Игорь Акинфеев получит приз лучшему вратарю сезона от РПЛ

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев получит приз лучшему голкиперу сезона от Российской Премьер-Лиги, сообщает пресс-служба турнира. Капитан армейцев показал лучший результат по количеству матчей на ноль.



В сезоне-2021/2022 36-летний голкипер провёл в РПЛ 29 игр, в 13 из них он отыграл на ноль. Акинфеев стал лучшим по этому показателю седьмой раз за всю карьеру в РПЛ. По ходу сезона капитан ЦСКА побил рекорд чемпионата России по сыгранным матчам – к концу сезона их количество достигло 514. В тройку лучших вратарей по матчам на ноль также вошли Илья Лантратов из «Химок» и Иван Ломаев из «Крыльев Советов» – по девять у каждого.



ЦСКА завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на пятом месте. Армейцы набрали 50 очков по итогам 30 туров и по дополнительным показателям уступили четвёртое место «Краснодару».

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