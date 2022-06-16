Федотов — о ЦСКА: команде нужно усиление, мы должны укрепить некоторые позиции

Новый главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов заявил, что армейской команде необходимо усиление некоторых позиций.

«Начнём с того, что в составе ЦСКА произошли изменения, ряд футболистов недавно покинули команду. В частности, стержневой игрок Марио Фернандес, который был хорош в том числе и в атакующих действиях. Настоящий профессионал, большой мастер. Ушли ещё несколько игроков. Поэтому команде нужно усиление. Не буду конкретизировать для широкой публики, самое главное, что мы прекрасно понимаем, о чём идёт речь. Есть позиции, которые нужно укрепить, мы должны это сделать», — приводит слова Федотова Bobsoccer.

Напомним, 15 июня ЦСКА объявил о назначении Владимира Федотова на пост главного тренера клуба. Ранее наставником ЦСКА был Алексей Березуцкий. До этого Федотов возглавлял «Сочи».