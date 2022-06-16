Колосков об уходе Кержакова из «Нижнего»: никто ничего толком не говорит. Какие-то уловки
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал уход Александра Кержакова с поста главного тренера клуба «Пари Нижний Новгород».
«Сложно предположить, получится у Галактионова или нет. Ответить могут только результаты команды. Хочется, чтобы у него получилось. Кержаков хорошо работал, отличный клуб. Сохранил команду в РПЛ. Никто же ничего не говорит.
На сайте в качестве одной из причин указано омоложение команды? Кержакову 75 лет что ли? А что касается футболистов, всех их Александр Анатольевич тоже знает. Он работал тренером юношеской футбольной команды РФС. Всё это какие-то уловки. На самом деле никто ничего толком не говорит», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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