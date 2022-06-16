Глава ДНР: когда закончатся обстрелы, «Донбасс Арена» будет восстановлена

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о намерении восстановить «Донбасс Арену», которая раньше была домашним стадионом «Шахтёра».
«Специалисты уже оценили повреждения. Ситуация не критичная. Были подозрения, что у арены серьёзные повреждения в результате обстрелов от 2014 года, и их трудно будет восстановить. Но никаких серьёзных повреждений нет. После того как закончатся обстрелы и мы отодвинем противника на должное расстояние, «Донбасс Арена» будет восстановлена. В цифрах пока не могу назвать, сколько это будет стоить», — приводит слова Пушилина «Матч ТВ».
Напомним, «Шахтёр» уехал из Донецка после обострения ситуации в регионе в 2014 году. Домашние матчи сезона-2021/2022 «горняки» проводили на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве. Ранее команда Ахметова также играла и тренировалась во Львове и в Харькове.
- 16 июня 2022
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