Глава ДНР рассказал о возрождении «Шахтёра» в Донецке. Это должно произойти в 2023 году

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о планах по возрождению «Шахтёра» в Донецке. По его прогнозам, это произойдёт в 2023 году.

«Контактов с РФС пока не устанавливали, но желание в плане того, что в Донецке будет настоящий «Шахтёр», донецкий «Шахтёр» должен восстановиться, абсолютно точно есть. Причём этот вопрос пользуется очень серьёзной поддержкой населения Донбасса. По срокам я бы рассчитывал на то, что это произойдёт в следующем году. Пока такой осторожный прогноз», — приводит слова Пушилина «Матч ТВ».

Напомним, ныне действующий «Шахтёр» уехал из Донецка после обострения ситуации в регионе в 2014 году. Домашние матчи сезона-2021/2022 «горняки» проводили на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве. Ранее команда Ахметова также играла и тренировалась во Львове и в Харькове.