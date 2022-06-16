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Хачатурянц ответил на вопрос об увеличении заработной платы судей с нового сезона РПЛ

Хачатурянц ответил на вопрос об увеличении заработной платы судей с нового сезона РПЛ
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Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц ответил на вопрос об увеличении заработной платы судей с нового сезона. Ранее в СМИ появилась информация, что зарплата арбитров будет увеличена почти вдвое.

«Почему было принято решение поднять заработную плату судьям со следующего сезона? Решение обсуждается», — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) планирует увеличить зарплату арбитров почти вдвое. Это будет сделано за счёт повышения отчислений на это от команд РПЛ. Соответствующее предложение было направлено клубам 15 июня. Речь в нём идёт о дополнительных двух миллионах рублей в год на судейство начиная с сезона-2022/2023.

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Источник: РФС планирует увеличить зарплату арбитров почти вдвое
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