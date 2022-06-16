РПЛ признала Агаларова лучшим молодым игроком сезона-2021/2022

Российская Премьер-Лига признала нападающего «Уфы» Гамида Агаларова лучшим молодым игроком по итогам сезона-2021/2022.
«Победитель был определён голосованием, в котором участвовали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главные редакторы ведущих спортивных СМИ, телекомментаторы и тренер сборной России Николай Писарев. На награду претендовали футболисты, которым на момент начала сезона было не больше 21 года.
Агаларов набрал 131 балл, он занял первое место у 19 участников голосования. На пять очков от победителя отстал полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. Третье место с 46 баллами занял Эдуард Сперцян из «Краснодара», — сообщает официальный сайт РПЛ.
Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). В зоне вылета из РПЛ финишировали казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». По итогам стыковых матчей из РПЛ также вылетела «Уфа», в составе которой выступает Агаларов.
- 16 июня 2022
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