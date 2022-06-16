В агентстве Гуса Тиля ответили на вопрос, вернётся ли игрок в «Спартак» после аренды

В агентстве Muy Manero, которое представляет интересы полузащитника «Спартака» Гуса Тиля, ответили на вопрос о будущем игрока в российском клубе.



«Тиль вернётся в «Спартак»? Пока нет, нам нужно подождать», — заявили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Ирха в агентстве Muy Manero.



Напомним, футболист перешёл в «Спартак» из АЗ летом 2019 года за € 18 млн. Сезон-2021/2022 Тиль на правах аренды провёл в составе «Фейеноорда» — принял участие в 49 матчах, забил 21 гол и отдал пять голевых передач. За «Спартак» он забил два гола и отдал три голевые передачи в 24 матчах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 6,5 млн.

«Спартак» по итогам розыгрыша РПЛ сезона-2021/2022 занял 10-е место.