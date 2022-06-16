Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев отреагировал на высказывания Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, в свой адрес. Ранее девушка заявила, что «Зенит» подставил Бакаева, «заставил его плясать под свою дудку», а также пожелала Зелимхану «поскорее освоиться в мурзилкиных рядах».
«Честно, это уже прошлая история. Кто бы что за меня ни говорил, я уже всё сказал. Я за свои слова отвечаю, то, что я сказал – чистая правда. А про остальное… не хочу ворошить прошлое. Пусть говорят, что хотят. Я честен перед собой и перед тем, где я играл», — приводит слова Бакаева «Спорт день за днём».
25-летний Бакаев — воспитанник московской команды. За основу «Спартака» Зелимхан дебютировал в 2015 году. Бакаев провёл за красно-белых 105 игр, в которых забил 11 мячей и сделал 29 результативных передач. По окончании сезона-2021/2022 «Спартак» не стал продлевать контракт с Зелимханом, футболист стал свободным агентом и присоединился к «Зениту».
- 16 июня 2022
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