Бакаев: кроме «Зенита» вариантов в России у меня не было

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев заявил, что санкт-петербургский клуб был единственным вариантом для продолжения карьеры в России.

«Понятное дело, было непросто. Все понимают, тяжелый переход. Но я — амбициозный, ставлю самые максимальные цели. Уверен, что я здесь смогу добиться этого. «Зенит» — большой клуб с большой историей. Надо работать и все будет хорошо. Конечно, в «Спартаке» тоже большие амбиции и перспективы. Но я игрок «Зенита» и хочу говорить только о «Зените».

Когда узнал об интересе «Зенита»? Пару месяцев назад, точно не могу сказать. Может было и раньше, но отец и агент договорились, что не будут меня отвлекать, буду сосредоточен на футболе.

Были ли другие варианты для перехода? Возможно, что-то и было, но конкретики как таковой не было. В России точно не было», — приводит слова Бакаева официальный сайт «Зенита».

25-летний Бакаев — воспитанник московской команды. За основу «Спартака» Зелимхан дебютировал в 2015 году. Бакаев провёл за красно-белых 105 игр, в которых забил 11 мячей и сделал 29 результативных передач. По окончании сезона-2021/2022 «Спартак» не стал продлевать контракт с Зелимханом, футболист стал свободным агентом и присоединился к «Зениту».