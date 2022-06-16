Илья Помазун проведёт сезон-2022/2023 в «Урале»

ЦСКА и «Урал» договорились о переходе вратаря красно-синих Ильи Помазуна на правах аренды без опции выкупа, сообщает пресс-служба армейцев. Арендное соглашение рассчитано на один год. Перед переходом Илья продлил контракт с армейским клубом до окончания сезона-2026/2027.



Помазун является воспитанником ЦСКА и выступает за клуб с 2017 года. Летом 2020-го голкипер перебрался на правах аренды в «Урал», однако в феврале 2021-го армейцы досрочно вернули его из-за кадровых проблем. «Урал» вновь взял Помазуна в аренду на сезон-2021/2022. В завершившемся сезоне вратарь провёл 27 матчей, в которых девять раз сыграл «на ноль».



«Урал» в 30 матчах набрал 33 очка и занял 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, сохранив прописку в элитном футбольном дивизионе страны.

Новость по теме Олег Шатов продлил контракт с «Уралом»