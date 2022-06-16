Зелимхан Бакаев высказался о конкуренции в составе «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался на тему конкуренции в стане сине-бело-голубых.

«Конкуренция — это очень хорошо, для меня так точно. Благодаря этой конкуренции «Зенит» ежегодно становится чемпионом. Никто не расслабляется, все работают, и это помогает. Будет интересно. Хорошая борьба за место в составе — и от этого «Зенит» только выиграет», — приводит слова Бакаева официальный сайт «Зенита».

25-летний Бакаев — воспитанник московской команды. За основу «Спартака» Зелимхан дебютировал в 2015 году. Бакаев провёл за красно-белых 105 игр, в которых забил 11 мячей и сделал 29 результативных передач. По окончании сезона-2021/2022 «Спартак» не стал продлевать контракт с Зелимханом, футболист стал свободным агентом и присоединился к «Зениту».