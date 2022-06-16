Бакаев — о требованиях Семака: я ко всему готов

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался по поводу предстоящих требований наставника сине-бело-голубых Сергея Семака.
«Общался ли я с Семаком по поводу требований и предпочтений по позиции? Пока нет. Разговор предстоит. Я ко всему готов.
В прошлом сезоне я играл и в нападении, и латералем, и фланговым нападающим. Там, где я буду приносить пользу для клуба, там и буду играть. Тренер лучше знает, где я буду приносить пользу. Оборона? Если меня поставят, ради команды — не проблема. Вопросов не будет никаких, я их никогда не задаю», — приводит слова Бакаева официальный сайт «Зенита».
25-летний Бакаев — воспитанник московской команды. За основу «Спартака» Зелимхан дебютировал в 2015 году. Бакаев провёл за красно-белых 105 игр, в которых забил 11 мячей и сделал 29 результативных передач. По окончании сезона-2021/2022 «Спартак» не стал продлевать контракт с Зелимханом, футболист стал свободным агентом и присоединился к «Зениту».
- 16 июня 2022
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