Бакаев — о требованиях Семака: я ко всему готов

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался по поводу предстоящих требований наставника сине-бело-голубых Сергея Семака.

«Общался ли я с Семаком по поводу требований и предпочтений по позиции? Пока нет. Разговор предстоит. Я ко всему готов.

В прошлом сезоне я играл и в нападении, и латералем, и фланговым нападающим. Там, где я буду приносить пользу для клуба, там и буду играть. Тренер лучше знает, где я буду приносить пользу. Оборона? Если меня поставят, ради команды — не проблема. Вопросов не будет никаких, я их никогда не задаю», — приводит слова Бакаева официальный сайт «Зенита».

25-летний Бакаев — воспитанник московской команды. За основу «Спартака» Зелимхан дебютировал в 2015 году. Бакаев провёл за красно-белых 105 игр, в которых забил 11 мячей и сделал 29 результативных передач. По окончании сезона-2021/2022 «Спартак» не стал продлевать контракт с Зелимханом, футболист стал свободным агентом и присоединился к «Зениту».