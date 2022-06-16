Полузащитник ЦСКА Зайнутдинов рассказал о своём самочувствии после травмы

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов рассказал о своём самочувствии после травмы. Футболист прибыл в расположение ЦСКА перед первым летним сбором команды. Из-за повреждения Зайнутдинов пропустил матчи сборной Казахстана в Лиге наций.

«Думаю, уже всё нормально. Долго мучился. С сегодняшнего дня буду бегать, пробовать, а дальше будет видно. На данный момент чувствую себя нормально», — сказал Бактиёр Зайнутдинов в видео на YouTube-канале ЦСКА.

Напомним, 15 июня ЦСКА объявил о назначении Владимира Федотова на пост главного тренера клуба. Ранее наставником ЦСКА был Алексей Березуцкий. До этого Федотов возглавлял «Сочи». Под руководством 55-летнего специалиста армейцы уже начали подготовку к следующему сезону.