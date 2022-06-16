Игрок ЦСКА Кучаев: аренда в «Рубине» — большой опыт для меня. Многому научился у Слуцкого

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказался после первой тренировки армейцев под руководством нового главного тренера Владимира Федотова.

«Как прошла аренда в «Рубине»? Всё супер. Большой опыт для меня. Многому научился у Леонида Викторовича. Да, результаты подкачали, но лично для меня это большой опыт был.

Как прошла первая тренировка под руководством Федотова? Пока была просто втягивающая тренировка. Ничего сложного. Обычные какие-то банальные упражнения. Поэтому завтра начнём уже в полной мере работать, завтра и посмотрим», — сказал Кучаев в видео на YouTube-канале ЦСКА.

Напомним, 15 июня ЦСКА объявил о назначении Владимира Федотова на пост главного тренера клуба. Ранее наставником ЦСКА был Алексей Березуцкий. До этого Федотов возглавлял «Сочи». Под руководством 55-летнего специалиста армейцы уже начали подготовку к следующему сезону.