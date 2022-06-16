Бакаев объяснил, как появилось видео, где он в форме «Спартака» поёт «Зенит — моя судьба!»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев объяснил, как появилось видео, на котором он и другие воспитанники «Спартака» в клубной форме поют «Зенит – моя судьба!» Напомним, именно этим роликом с участием молодого Зелимхана клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании футболиста.

«Как появилось это видео? В классе, когда учительница выходила, мы немножко баловались и скандировали разные кричалки. И кто-то предложил спеть эту. И потом тот, кто снимал ролик, перешёл в ЦСКА и выложил его. Это просто шутка.

Знаю ли я зенитовские кричалки? Пока не так хорошо знаю, но в будущем выучу наизусть!» — приводит слова Бакаева официальный сайт «Зенита».

25-летний Бакаев — воспитанник московской команды. За основу «Спартака» Зелимхан дебютировал в 2015 году. Бакаев провёл за красно-белых 105 игр, в которых забил 11 мячей и сделал 29 результативных передач. По окончании сезона-2021/2022 «Спартак» не стал продлевать контракт с Зелимханом, футболист стал свободным агентом и присоединился к «Зениту».