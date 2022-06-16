Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Родины» Каштанов стал игроком «Урала»

Нападающий «Родины» Каштанов стал игроком «Урала»
Комментарии

26-летний нападающий «Родины» Алексей Каштанов на правах аренды перешёл из московской команды в «Урал», сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

Алексей Каштанов выступал за «Родину» с января 2021 года. За 20 матчей в составе московского клуба он забил семь голов. По ходу сезона-2021/2022 нападающий выступал в аренде в ульяновской «Волге», которая играла в ФНЛ-2.

Ранее стало известно, что ЦСКА и «Урал» договорились о переходе вратаря красно-синих Ильи Помазуна на правах аренды без опции выкупа. Арендное соглашение рассчитано на один год.

«Урал» в 30 матчах набрал 33 очка и занял 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, сохранив прописку в элитном футбольном дивизионе страны.

Новость по теме
Илья Помазун проведёт сезон-2022/2023 в «Урале»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022