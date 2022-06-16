Тошич: надеюсь, ЦСКА вернётся в борьбу за чемпионство

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о выступлениях клуба в Российской Премьер-Лиге.
«Каждый спортсмен должен делать свою работу. Клуб, конечно, думал о еврокубках, не просто же так он зимой купил пятерых хороших футболистов. С самого начала было видно, что все новички – отличные игроки. Но мне кажется, что только со следующего сезона всё наладится и пойдёт.
Надеюсь, что те футболисты, которые пришли в ЦСКА этой зимой и которые ещё придут этим летом, россияне, станут единым организмом. Когда команда будет на том уровне, на котором были мы, тогда и придут результаты.
Думаю, что в других командах бывают похожие истории. Когда Слуцкий тренировал ЦСКА, он вытаскивал максимум из команды, у нас был единый коллектив. Потом, через год, практически вся команда поменялась. Пришли новые игроки, некоторые уехали, кто-то закончил карьеру – это нормальный процесс. В «Манчестер Юнайтед» настали перемены после ухода Алекса Фергюсона, сейчас меняется «Барселона». Прежде чем вернуться на былой уровень, должно пройти время. Я как болельщик, который любит этот клуб, надеюсь, что всё наладится и мы увидим ЦСКА на первом месте», — цитирует Тошича Metaratings.
- 16 июня 2022
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