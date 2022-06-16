Чанов — о Помазуне: неправильно сидеть на лавке в ЦСКА. Уйти в «Урал» — верное решение

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о переходе голкипера армейцев Ильи Помазуна в «Урал» на правах аренды ещё на один сезон.
«Очень рад, что Илья начал себя показывать с лучшей стороны. Снова уйти в аренду в «Урал» — верное решение. Он себя там показал! Сейчас ему необходима игровая практика.
Думаю, что все вопросы о будущем Помазуна продуманы. В селекционном отделе ЦСКА ребята соображающие — одни из лучших. В любой момент могут дёрнуть назад. Просто приехать и сидеть на лавке в ЦСКА — неправильно», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Помазун является воспитанником ЦСКА и выступает за клуб с 2017 года. Летом 2020-го голкипер перебрался на правах аренды в «Урал», однако в феврале 2021-го армейцы досрочно вернули его из-за кадровых проблем. «Урал» вновь взял Помазуна в аренду на сезон-2021/2022. В завершившемся сезоне вратарь провёл 27 матчей, в которых девять раз сыграл «на ноль».
- 16 июня 2022
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