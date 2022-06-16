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«В России есть Акинфеев и все остальные». Игонин — о ситуации с вратарями «Зенита»

«В России есть Акинфеев и все остальные». Игонин — о ситуации с вратарями «Зенита»
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о ситуации с вратарями в клубе из Санкт-Петербурга.

«Вратарь? Усиливать хочется все позиции. По поводу Одоевского, то ему надо набраться опыта, чуть вырасти. Сейчас как раз есть возможность дать ему игровую практику. На уровне РПЛ не вижу большого смысла серьёзно вкладываться во вратарскую линию, потому что нас вполне там всё устраивает. Оказать конкуренцию внутри можно за счёт тех вратарей, которые воспитывались внутри академии. Приобретать вратаря из другого клуба… В России есть Акинфеев и все остальные. Переставлять местами их между собой — можно где-то что-то выиграть, но кардинально это не поменяет ситуацию, учитывая, что на сегодняшний день мы просто участвуем в чемпионате России», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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