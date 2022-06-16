Бакаев: наслышан, что в «Зените» очень интересные тренировки. Жду с нетерпением

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о тренировочном процессе сине-бело-голубых и о своём игровом номере в новой команде.

«Как прошла первая тренировка в «Зените»? Хорошо. Немножко тяжело — надо было продышаться, а так — наслышан, что в «Зените» очень интересные тренировки. Жду с нетерпением.

Чувствую ли ответственность, взяв седьмой номер, под которым раньше выступал Азмун? До него и Халк был. Понимаю. У меня есть опыт в этом плане — в прошлой команде была «десятка», тоже ответственный номер. Так что надо доказывать, соответствовать такому номеру, под которым играли и многого добивались в «Зените» великолепные футболисты», — приводит слова Бакаева официальный сайт «Зенита».

25-летний Бакаев — воспитанник московской команды. За основу «Спартака» Зелимхан дебютировал в 2015 году. Бакаев провёл за красно-белых 105 игр, в которых забил 11 мячей и сделал 29 результативных передач. По окончании сезона-2021/2022 «Спартак» не стал продлевать контракт с Зелимханом, футболист стал свободным агентом и присоединился к «Зениту».