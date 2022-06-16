Бывший тренер ЦСКА Чанов оценил признание Акинфеева лучшим вратарём прошедшего сезона РПЛ
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил признание голкипера красно-синих Игоря Акинфеева лучшим вратарём прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги.
«Прекрасно отношусь к этой новости! Думаю, вполне заслуженно. Посмотрите на количество сейвов и сухих матчей в сезоне. Но самое главное – стабильность Игоря! Дальнейшие награды будут зависеть от здоровья и желания. Не думаю, что Акинфееву и дальше что-то может помешать становиться лучшим в лиге на протяжении долгих лет», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее стало известно, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев получит приз лучшему голкиперу сезона от Российской Премьер-Лиги. Капитан армейцев показал лучший результат по количеству матчей на ноль.
Новость по темеИгорь Акинфеев получит приз лучшему вратарю сезона от РПЛ
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