Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший агент Карреры: у Массимо завершается запрет на выезд из Италии? Не могу вам помочь

Бывший агент Карреры: у Массимо завершается запрет на выезд из Италии? Не могу вам помочь
Комментарии

Бывший агент экс главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Марко Трабукки прокомментировал информацию о том, что запрет на выезд из Италии специалиста заканчивается в июле.

«Нет, я, честно, не в курсе этой информации. Ничего не знаю. Это чуть деликатная тематика. Я не могу вам помочь.

Существует ли этот запрет на самом деле? Давайте ограничимся этим. Больше не могу ничего сказать», — сказал Трабукки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

В 2013 году Массимо Каррера был приговорён судом к двум с половиной годам тюремного заключения за непредумышленное убийство. Такое решение принял суд Бергамо по делу о смерти двух 23-летних девушек в самом начале 2011 года. Специалист ехал за рулём своего автомобиля и не заметил, что впереди случилась авария с участием трёх машин и люди вышли из своих транспортных средств, чтобы оценить ущерб.

Новость по теме
Источник: запрет на выезд из Италии Массимо Карреры заканчивается в июле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022