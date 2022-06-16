Бывший агент Карреры: у Массимо завершается запрет на выезд из Италии? Не могу вам помочь

Бывший агент экс главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Марко Трабукки прокомментировал информацию о том, что запрет на выезд из Италии специалиста заканчивается в июле.

«Нет, я, честно, не в курсе этой информации. Ничего не знаю. Это чуть деликатная тематика. Я не могу вам помочь.



Существует ли этот запрет на самом деле? Давайте ограничимся этим. Больше не могу ничего сказать», — сказал Трабукки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

В 2013 году Массимо Каррера был приговорён судом к двум с половиной годам тюремного заключения за непредумышленное убийство. Такое решение принял суд Бергамо по делу о смерти двух 23-летних девушек в самом начале 2011 года. Специалист ехал за рулём своего автомобиля и не заметил, что впереди случилась авария с участием трёх машин и люди вышли из своих транспортных средств, чтобы оценить ущерб.