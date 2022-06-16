Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч».



«Я бы отдал его всем 11 игрокам моей команды, но думаю, что награду заслужил Карим Бензема. Он показывал себя лучшим на протяжении всего сезона.



Он является примером для «Реала», Франции и всего мира. Я не знаю, что ещё Карим должен сделать, чтобы выиграть «Золотой мяч», — цитирует Вальверде Marca.

Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. Контракт 34-летнего француза с «Королевским клубом» рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.



В завершившемся сезоне – 2021/2022 Карим Бензема сыграл в 46 матчах во всех турнирах, в которых забил 44 гола и отдал 15 результативных передач. С 2007 года форвард вызывается в сборную Франции, за которую провёл 97 матчей и забил 37 голов.